Le borse rallentano, Netflix accelera dopo i conti. Il gas torna a salire

Quinto giorno di fila di rialzi per gli indici europei. Ieri Milano +0,93%, oggi in avvio +0,50% circa, a metà seduta +0,20%. Nel resto d'Europa Londra è appena sotto la parità.

Oggi sono stati diffusi due dati sull'inflazione: nel Regno Unito è arrivata al 10,1% e ha superato le attese. Appena più bassa, ma in crescita, quella dell'Eurozona, al 9,9%, un decimo meno delle stime preliminari del 30 settembre.

Sui mercati sotto i riflettori i conti delle aziende nel trimestre giugno-settembre. Hanno iniziato venerdì scorso le grandi banche d'affari americane, che hanno mostrato in maggioranza dati sopra le attese. C'era attesa per i conti di Netflix, prima delle grandi aziende tecnologiche a pubblicarli. Sono migliori delle aspettative, il titolo in pre-apertura sale del 14%, dopo però quasi il -60% da inizio anno. Oggi sono attesi, tra gli altri, i risultati di Tesla e di Procter & Gamble.

Wall Street viene da due giorni di rialzi per i principali indici (ieri Dow Jones +1,12%, Nasdaq +0,90%), e i future anticipano un avvio in lieve salita anche oggi.

Il prezzo del gas aveva aperto in ribasso, a 107 euro. C'è stato però un'inversione di marcia dopo 7 giorni di calo. A metà seduta è a 115 euro, +1,5%.

Oggi è risalito anche il prezzo del petrolio, il Brent è a 90,7 dollari al barile, sei in meno dell'inizio della scorsa settimana. Nonostante il taglio della produzione deciso dall'Opec Plus sembrano prevalere i timori di una frenata dell'economia mondiale.

A Piazza Affari maggiori rialzi per Tenaris e Leonardo (+2,15% per entrambi), maggiori ribassi per Nexi (-2,15%) e Diasorin (-2,30%).