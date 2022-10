Le Borse tentano il rimbalzo

Tentano il rimbalzo le borse europee, rinvigorite dal rally di Wall Street della vigilia, a cui è seguito quello delle borse asiatiche.

Milano guadagna l'1,5% in apertura, in linea con Francoforte, Londra e Parigi.



Fronte materie prime il gas è in calo stamane a 149 euro megawattora, sale invece il petrolio con il Brent a 94,83 dollari.



In giornata è attesa una serie di dati macroeconomici tra cui l'inflazione in Francia e in Spagna, l'aggiornamento del debito pubblico italiano comunicato da Bankitalia.



Debito pubblico della cui sostenibilità tiene sempre conto un indicatore, ovvero lo spread: quello italiano è alto, a 242 punti, con un rendimento del decennale al 4,71 percento.

Negli Stati Uniti prosegue invece la stagione delle trimestrali, con le banche, tra cui Citi, Morgan Stanley e JP Morgan.