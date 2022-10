I vertici dell'Ue a Giorgia Meloni: "Pronti a lavorare insieme". Esultano Orban e Le Pen

"Congratulazioni Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e determinati. L'Europa ha bisogno dell'Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!". Lo scrive in un tweet Roberta Metsola, da Bruxelles.

Gli auguri della presidente del Parlamento europeo non sono gli unici ad arrivare a seguito del giuramento di Giorgia Meloni di fronte a Mattarella.

Alle parole della Metsola si aggiungono quelle espresse da Ursula von der Leyen: “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a primo ministro italiano, la prima donna a ricoprire questo incarico”. Lo ha scritto, sul suo profilo ufficiale Twitter, la presidente della Commissione europea, che ha aggiunto: “Conto su, e attendo con impazienza, una cooperazione costruttiva con il nuovo governo sulle sfide che affrontiamo insieme".

Supporto anche da Charles Michel, presidente del Consiglio europeo: "Congratulazioni a Giorgia Meloni che si insedia come prima donna presidente del Consiglio in Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell'Italia e dell'Ue". Così su Twitter Michel, che in italiano aggiunge: "La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell'Unione Europea".

Congratulazioni anche dall'esponente della destra francese Marine Le Pen: "Rivolgo a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri italiano e a MatteoSalvini, vice premier, tutti i miei auguri di successo. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa delle nazioni che stiamo auspicando".

Infine, inevitabili e attese quelle da parte del premier ungherese Viktor Orban: "Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E' un grande giorno per la destra europea!", ha scritto in un tweet anche lui.