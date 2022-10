Le Coree si scambiano colpi di avvertimento lungo la frontiera marittima

Le due Coree si accusano a vicenda di aver violato i confini marittimi.

Una nave della Corea del Nord ha oltrepassato la linea di confine nord, nel Mar Giallo, e le forze militari della Corea del Sud hanno risposto sparando alcuni colpi di avvertimento, lo ha dichiarato l'agenzia sudcoreana Yonhap, specificando che si tratta di una nave commerciale nordcoreana. La nave ha attraversato il confine, conosciuto come 'Northern Limit Line', vicino all'isola in prima linea di Baengnyeong alle ore 3:42 per poi ritirarsi verso nord dopo che la Marina del sud ha emesso messaggi di avvertimento e sparato colpi.

L'esercito nordcoreano ha affermato invece che 10 minuti dopo una nave da guerra sudcoreana ha violato il confine marittimo occidentale di circa 2,5-5 chilometri alle ore 3:50 e l'esercito popolare coreano (KPA) ha sparato 10 colpi di avvertimento. "Abbiamo avvertito ancora una volta severamente i nemici che hanno organizzato provocazioni marittime", ha affermato un portavoce dello stato maggiore dell'KPA in una dichiarazione diffusa dai media statali del Nord.

Non ci sono state segnalazioni di scontri tra le Coree, ma il confine marittimo poco marcato al largo della costa occidentale della penisola coreana è una fonte di animosità di lunga durata tra le Coree ed è stato scena di diverse sanguinose schermaglie navali e violenze tra coreani negli ultimi anni, compresi i due attacchi nel 2010 che hanno ucciso 50 sudcoreani.