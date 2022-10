Le mani dei clan messinesi sui fondi Ue per l'agricoltura, in arrivo la sentenza

Lunedì o al più tardi giovedì al Tribunale di Patti, in provincia di Messina, sarà pronunciata la sentenza di primo grado per i 101 imputati del maxiprocesso “Nebrodi”, scaturito da un'inchiesta della Divisione investigativa antimafia di Messina su una serie di frodi volte a ricevere indebitamente fondi europei per l'agricoltura. A luglio i pm hanno chiesto pene per complessivi 1045 anni e 30 milioni di euro di confische.

Il 15 gennaio 2020 furono arrestate 94 persone e sequestrate di 151 aziende agricole: una delle più vaste operazioni antimafia eseguite in Sicilia. I reati contestati a vario titolo sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Secondo i magistrati, i Batanesi e i Bontempo Scavo, due clan di Tortorici, nel messinese, si sarebbero alleati tra di loro e negli anni avrebbero incassato indebitamente risorse europee per oltre 5,5 milioni di euro, mettendo a segno centinaia di truffe all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), l'ente che distribuisce ai produttori agricoli i finanziamenti stanziati dall'Unione europea. Gli affiliati avrebbero goduto della complicità di un notaio compiacente e di alcuni funzionari dei Centri commerciali agricoli, le imprese che istruiscono le pratiche per l'accesso ai contributi europei, che avendo accesso alle banche dati potevano individuare appezzamenti di terreno sui quali non erano già state richieste erogazioni. I clan ne avrebbero ottenuto l'apparente disponibilità imponendo ai proprietari di affittarli a prestanome o producendo falsi atti notarili, riuscendo così ad accedere ai fondi comunitari.

Nel marzo 2015 la mafia dei pascoli, come è da più parti definita, subì una prima battuta d'arresto quando l'allora presidente del parco Giuseppe Antoci, la Regione Siciliana e i comuni dell'area firmarono in prefettura un "protocollo di legalità" che impose ai concessionari di terreni demaniali di presentare il certificato antimafia anche sotto il valore di 150 mila euro. Solo nel primo anno permise di revocare all'interno dell'area del parco assegnazioni di terreni pubblici per un totale di 4.200 ettari, che avrebbero garantito 2,5 milioni di fondi Agea e Ue. A settembre dello stesso anno il protocollo fu recepito all'interno del Nuovo codice nazionale antimafia. Pochi mesi più tardi, a maggio 2016, Giuseppe Antoci scampò a un agguato grazie all'auto blindata e alla rapida reazione degli agenti della sua scorta. L'attentato è rimasto senza colpevoli: le indagini furono archiviate a settembre 2018.

“Sarò presente in aula alla lettura della sentenza. Si chiude un cerchio e si scrive una pagina di storia, si libera un territorio. Da quel 2013 non avrei mai immaginato di attraversare una strada così tortuosa, non avrei mai pensato di dover rischiare la mia vita e perdere la mia libertà, così come non avrei certamente mai pensato di contribuire a creare una norma dimostratasi devastante per le organizzazioni mafiose”, ha affermato oggi Antoci. “Sono stati anni di sofferenze e preoccupazioni - ha aggiunto - ma anche di vittorie. Spero in un verdetto esemplare che possa alleviare almeno in parte tutto il dolore di questi anni”.