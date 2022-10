Le navi del grano salpano ancora dall'Ucraina nonostante il ritiro russo dall'accordo

Dodici navi, secondo quanto riferisce il governo di Kiev, sono partite oggi dai porti ucraini, trasportando oltre 350 tonnellate di prodotti agricoli, mai così tanto da luglio. Una di queste, con 30mila tonnellate di frumento a bordo, sarebbe diretta in Etiopia, che con i paesi confinanti sta affrontando una delle peggiori carestie da decenni a questa parte.

Due giorni fa Mosca aveva deciso di sfilarsi dall'accordo sul trasporto di beni alimentari nel Mar Nero, affermando di “non potere garantire la sicurezza delle imbarcazioni civili”, dopo che la propria flotta militare era stata attaccata da droni acquatici nel porto di Sebastopoli, in Crimea. In ballo ci sono centinaia di migliaia di tonnellate di grano prenotate per la consegna in Africa e Medio Oriente, ma anche le esportazioni di mais ucraino verso l'Europa.

Per ora, quindi, la Russia non sta attuando nessun blocco navale, ma è bastato l'annuncio perché oggi il prezzo del frumento salisse globalmente del 6%. È comunque ancora molto al di sotto dei livelli raggiunti nelle prime settimane dell'invasione russa dell'Ucraina. Più contenuto il rialzo del prezzo del mais, attorno al 2,5%. “Le navi cargo civili non devono essere mai un obiettivo militare o essere tenute in ostaggio”, ha affermato Amir Abdullah, il funzionario delle Nazioni unite che coordina il programma. “La Russia sta ricattando il mondo con la fame”, ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Secondo Kiev la Russia aveva già intenzione di uscire dall'accordo e stava cercando una scusa.

Il presidente della Repubblica di Turchia Tayyip Erdogan, mediatore dell'accordo tra Kiev e Mosca e il cui ruolo prevede l'ispezione dei carichi a Istanbul, ha assicurato che “manterremo con decisione il nostro impegno a servizio dell'umanità”, per "fornire il grano ai paesi che affrontano la minaccia della fame. Con il meccanismo congiunto che abbiamo istituito a Istanbul, abbiamo contribuito a alleviare una crisi alimentare globale". Sia la Francia sia la Germania, intanto, stanno organizzando trasporti di grano ucraino via terra, ma i volumi che si possono esportare così sono di gran lunga inferiori rispetto alle rotte marittime. La Commissione europea ha esortato questa mattina il Cremlino a rientrare nell'accordo.

La conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo ha riferito in un report della scorsa settimana che il frumento ucraino, finora, è stato prevalentemente consegnato a paesi in via di sviluppo o di recente sviluppo. Secondo Kiev, cinque milioni di tonnellate sono andate in Africa e Asia, 190mila delle quali a paesi inseriti nel programma alimentare mondiale dell'Onu.