Le trimestrali frenano il tech, giù il Nasdaq

Avvio in calo per Wall Street dopo il rally di ieri, appesantita dal settore tech dopo le trimestrali con dati in chiaroscuro di Alphabet e Microsoft. Nei primi scambi il Dow Jones perde lo 0,12% , il Nasdaq cede l'1,95%.

Resta mista la seduta delle borse europee, con Milano e Parigi -0,20%, Francoforte +0,33%. Stabile lo spread tra Btp e bund tedeschi dopo la discesa di ieri si aggira sui 224 punti base. Fermo anche il prezzo del gas a 100 euro al mhw. A Piazza Affari in luce Unicredit dopo i conti +2,76%, male Stm -2,88% e Amplifon -5,6