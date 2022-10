L'emiro del Qatar ringrazia Putin per l'aiuto nell'organizzazione dei Mondiali 2022

Ieri al vertice di Astana, in Kazakistan, è stato centrale il tema del gas. I protagonisti sono stati il presidente turco Erdogan e quello russo Putin a colloquio per valutare la creazione di un grande centro di smistamento dell'export verso l'Europa.

Putin ha però incontrato anche l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani: hanno parlato della crisi energetica e dell'impatto sui rispettivi mercati energetici.

Non solo, l'emiro ha ringraziato Putin per il grande sostegno nell'organizzazione dei Mondiali 2022, che cominceranno il 21 novembre: “Dopo il grande successo della Russia nell'organizzazione della Coppa del Mondo 2018 , gli amici russi hanno fornito un grande supporto al Qatar, soprattutto in termini di organizzazione, con il comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2022 - ha detto l'emiro - vi ringraziamo per questo e siamo orgogliosi di questa relazione”

Putin ha risposto che "ha fatto tutto il possibile per trasferire l'esperienza di preparazione ai Mondiali".

Nessuno dei leader ha specificato come la Russia abbia aiutato il Qatar. Sicuramente sappiamo che il Qatar ha seguito l'esempio della Russia nel richiedere ai tifosi di firmare un documento d'identità obbligatorio, noto come carta Hayya , per entrare nel paese e negli stadi della Coppa del Mondo.

La Russia e il Qatar sono stati associati nelle cronache anche per lo scandalo che ha scosso il governo del calcio nel 2015. Le assegnazioni dei tornei di Coppa del Mondo, quello del 2018 alla Russia, e questo del 2022 al Qatar, sono state talmente opache da portare alle dimissioni dei presidenti di UEFA e FIFA, in quello che è stato definito l'episodio di corruzione più grande della storia dello sport.