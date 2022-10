L'epidemia di colera in Siria si estende: registrati i primi due casi in Libano

La grave epidemia di colera in corso nella Siria sfiancata dalla guerra si estende anche in Libano, dove nelle ultime ore sono stati registrati due casi di infezione.

A riferire la notizia sono i media di Beirut che citano il ministero della Sanità libanese. Si tratta dei primi contagi da colera in Libano dal lontano 1993. I due casi segnalati finora sono apparsi nel Nord-est del Paese, nella regione di Akkar confinante con la Siria. Nelle ultime settimane decine di persone sono morte e centinaia sono rimaste infettate, in larga parte nella regione settentrionale di Aleppo.

Il sistema sanitario libanese è stato duramente colpito ben prima della pandemia dagli effetti della crisi finanziaria libanese, la peggiore della storia del Paese. La devastante esplosione del porto di Beirut, che ha distrutto un terzo della capitale libanese e ha ucciso 250 persone, ha danneggiato numerosi ospedali e strutture mediche in città. l'Onu dal canto suo si è detta seriamente preoccupata per il diffondersi del colera in Siria.

Intanto in Libano le banche hanno di nuovo chiuso gli sportelli fino a ‘nuovo ordine’, dopo gli ultimi attacchi seriali compiuti nei giorni scorsi e nelle ultime ore ad alcune filiali in varie regioni del Paese da parte di correntisti. Quasi tutti i titolari di conti correnti in valuta straniera in Libano da tre anni sono stati privati dalle banche della possibilità di accedere ai loro risparmi a causa del default finanziario palesatosi nel paese tre anni fa.