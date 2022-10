Letta attacca Meloni: chi danneggia l'Italia all'estero? Noi? O Berlusconi e Fontana?

L'attacco alla presidente di FdI mentre entra nel vivo la trattativa sulle vicepresidenze della Camera e sui questori. Un terreno minato tanto per la maggioranza quanto per l'opposizione, che sul voto si mostra comunque frammentata e litigiosa, pur cercando un punto di contatto. Dopo le accuse lanciate dal Terzo Polo su una convergenza tra dem e5s per escluderli dagli uffici di presidenza, il Pd ha chiesto un incontro per sbloccare la situazione. Azione, confermando la richiesta di incontro arrivata dal Nazareno, ha rimarcato che gli interlocutori democratici "hanno risposto ancora no alla richiesta di riconoscerci una delle quattro vicepresidenze spettanti alle opposizioni". Salvo accordi last-minute, i parlamentari del Terzo Polo usciranno dall'Aula in segno di protesta.

Parallelamente all'apertura al dialogo con Renzi e Calenda, in casa Pd starebbero entrando nel vivo anche le trattative con il M5s: il questore di Palazzo Madama dovrebbe andare ai dem (si fa il nome del senatore 'anziano' Bruno Astorre), quello della Camera ai pentastellati, ma ogni dettaglio fino all'ultimo minuto sarà suscettibile di variazioni.