Letta sulla scelta di Fontana: "L'Italia non merita questo sfregio. Putin ne sarà contento"

“Ci hanno raccontato in questa campagna elettorale che sarebbe stato moderatismo, continuità, scelte per il paese, mi sembra che la scelta che è stata fatta oggi come Presidente della Camera sia stata assolutamente contro l’interesse del Paese. Una scelta che sposta l’Italia sempre più lontano dal cuore dell’Europa. Una scelta sbagliata e che conferma quello che abbiamo sempre pensato, che questa è una maggioranza sempre più verso il sovranismo e la destra. Troverà fuori dall’Italia persone molto contente, Putin tra questi, scelta sbagliata per noi, che siamo convinti e ancor di più ora all’opposizione, ora che la maggioranza ha fatto questa scelta”. Lo ha dichiarato Enrico Letta, Segretario del Partito Democratico, uscendo da Montecitorio a Roma.