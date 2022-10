Lettonia alle urne, centrodestra in testa sull'onda del sentimento anti-russo

Si sono aperte le urne questa mattina per le elezioni legislative in Lettonia, inevitabilmente influenzate da quel che accade nella confinante Russia e dall'invasione dell'Ucraina, dalla presenza di una minoranza russa pari a circa un quarto della popolazione e dall'inflazione.

I sondaggi mostrano in vantaggio, con il 20% circa delle preferenze, il partito di centrodestra Nuova Unità dell'attuale primo ministro Krisjanis Karins, in carica dal 2019 sostenuto da una coalizione che comprende i nazionalisti di Alleanza nazionale (dati all'11%), i liberali di Sviluppo/Per! (intorno all'8%) e il Nuovo partito conservatore. Secondo le rilevazioni, sarebbero otto (su 19) le liste sopra la soglia di ingresso del 5 per cento: tra queste, i Verdi sono accreditati di un 12% dei consensi e i Progressisti circa del 7%.

Karins ha 57 anni, è nato nel Delaware e ha la doppia cittadinanza, lettone e statunitense. Dall'indipendenza dell'Unione sovietica è stato il primo capo di governo a restare in carica per un intero mandato di quattro anni. In campagna elettorale si è augurato di poter continuare a governare con la stessa coalizione e ha escluso qualsiasi collaborazione con formazioni filo-Cremlino. Proprio la diffusa ostilità dei lettoni alla Russia ha rafforzato il suo consenso.

Nelle elezioni del 2018 il partito di riferimento delle minoranze russofone, comprese quelle bielorussa e ucraina, era Armonia: ottenne il 20% dei voti, risultando la forza più votata, ma fu esclusa dal governo. La decisione di opporsi fermamente all'invasione dell'Ucraina ha però alienato a questa formazione il sostegno degli elettori che sostengono le politiche del presidente russo Vladimir Putin, mentre coloro che le avversano si sono in gran parte orientati su altri partiti: Armonia nei sondaggi è oggi la quinta forza e potrebbe mancare di poco la soglia del 5 per cento.

Karins ha affermato nei giorni scorsi di credere che la guerra in Ucraina abbia consolidato il paese e la sua appartenenza a Nato e Unione europea, e si è detto intenzionato, se rieletto, a eliminare l'insegnamento in lingua russa e far sì che “a prescindere da quale linguaggio sia parlato a casa, i giovani crescano con tutti i vantaggi di conoscere lingua e cultura lettone”.

“Qual è stato il problema che ha impedito ai russofoni di imparare la lingua di stato, negli ultimi trent'anni? Se non lo hanno fatto è perché non vogliono essere appieno membri della società”, ha detto Rihards Kols, numero 2 di Alleanza nazionale.

Decine di migliaia di persone di lingua russa si sono ritrovate per anni ogni 9 maggio attorno a un monumento, nella capitale Riga, per commemorare la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Questi raduni sono stati vietati dopo l'invasione, e il monumento abbattuto. Le seguitissime trasmissioni televisive dalla Russia sono state vietate.