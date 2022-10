Lettonia: exit poll, in testa il partito centrista del premier Krisjanis Karins

Il partito centrista "Nuova Unita'" del primo ministro lettone, Krisjanis Karins, risulta in testa con il 22,5% alle elezioni politiche che si stanno svolgendo in Lettonia, a quanto emerge dagli exit poll. Forte calo dei consensi, invece, per il partito socialdemocratico, che potrebbe non superare la soglia di sbarramento, e per le formazioni che rappresentano la minoranza di lingua russa della nazione baltica, che ha 1,9 milioni di abitanti.

Il voto, a quanto sembra, è stato segnato dalla preoccupazione per l'espansionismo russo, molto presente nei Paesi baltici e aggravata dall'invasione dell'Ucraina. "I risultati elettorali sembrano piuttosto promettenti per il mio partito, ma è un po' presto per dirlo", ha detto Karins ai giornalisti dopo la chiusura delle urne. “Le consultazioni per il nuovo governo”, ha aggiunto Karins, “dovrebbero cominciare lunedì”. La composizione dell'esecutivo dipenderà dai partiti minori che vorranno sostenere il premier.

Gli exit poll danno all'11,5% la Lista Unita di Verdi e partiti regionali, al 10,9% l'Unione degli Agricoltori Verdi e all'8,4% l'Alleanza Nazionale. Tra i partiti che rappresentano la minoranza russa, solo uno, denominato "Stabilità!", avrebbe superato la soglia di sbarramento del 5%. I russofoni rappresentano circa il 30% della popolazione lettone.