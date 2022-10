L'ex dei Beatles Ringo Starr sta male e rimanda lo show: "Disturbo sconosciuto"

L'ex Beatle doveva esibirsi nel Michigan sabato sera, ma gli organizzatori hanno pubblicato un avviso: " Spettacolo cancellato ", questo a poche ore prima dell'inizio. La notizia pubblicata dalla Cnn ha fatto il giro del mondo. Ringo Starr è in tour per una serie di concerti negli Usa assieme alla sua All Starr Band (composta da Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham e Gregg Bissonette). Ignoto il disturbo che ha costretto l'ex batterista dei Beatles ad sospendere l'esibizione.

Dovevano esibirsi al Four Winds Casino di New Buffalo, in Michigan. Così il casinò in una dichiarazione sui social: “Ringo è malato e sperava di poter andare avanti, da qui la decisione tardiva, ma ha influito sulla sua voce, quindi lo spettacolo di stasera, che dovrebbe iniziare tra poche ore, è stato cancellato. Ringo non ha il Covid. Ringo e la band inviano Peace and Love a tutti i fan che sono usciti stasera, e sperano di vedervi presto".

Così la dichiarazione ufficiale.