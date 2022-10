Liam Gallagher torna con un singolo dedicato alla salute mentale: "Sono felice di essere di aiuto"

‘Too good to give up’, troppo bravo per arrenderti. E’ il titolo del nuovo singolo e del relativo video che Liam Gallagher pubblica sui social dedicato al tema della salute mentale.

Uscito proprio oggi, nella giornata dedicata alle patologie psichiatriche, l’ex Oasis fa conoscere il suo toccante brano musicale che richiama l’attenzione su un tema così delicato. Per questo nuovo singolo Gallagher ha collaborato con Talk Club, un’organizzazione benefica che offre terapia e sostegno a persone in difficoltà e con problemi di natura mentale. Nei post in cui pubblica il nuovo video l’artista britannico affianca anche un messaggio personale: “Tutti noi conosciamo qualcuno che ha dovuto affrontare le conseguenze di un suicidio, i casi sembrano essere tristemente ai massimi storici. Ho perso molte persone troppo presto e so quanto è importante parlarne. Sono molto felice di poter essere di aiuto con la mia canzone ‘Too Good For Giving Up’ e di collaborare con Talk Club” .