Libano-Israele: formalizzato lo storico accordo sui confini marittimi e sulle risorse energetiche

Il presidente della Repubblica del Libano, Michel Aoun, ha firmato stamani a Beirut parte dei documenti necessari per formalizzare l'atteso accordo con Israele, chiudendo una trattativa iniziata nel 2020 per la definizione del confine marittimo tra i due paesi, in stato di belligeranza da oltre 70 anni, e la conseguente spartizione delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale.

Da parte sua, il governo israeliano ha approvato l'intesa. “Questo è un successo politico”, ha commentato il premier israeliano Yair Lapid. “Non tutti i giorni uno Stato nemico riconosce Israele, con un accordo scritto, di fronte alla comunità internazionale”.

Il leader degli Hezbollah Hasan Nasrallah ha annunciato la fine della mobilitazione militare “straordinaria” avviata nei mesi scorsi per esercitare pressione negoziale su Israele nel quadro delle trattative mediate dagli Stati Uniti.

“Questo storico accordo promuove gli interessi di entrambi i Paesi e della regione, e segna un nuovo capitolo di prosperità e speranza”: lo twitta il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sottolineando poi in una nota diffusa dalla Casa Bianca come l'energia nel Mediterraneo orientale non debba diventare “causa di conflitto ma uno strumento di cooperazione, stabilità, sicurezza e prosperità“.

Il protocollo d'intesa ricorda la mancanza di accordi per quanto riguarda la frontiera terrestre tra i due Paesi, attualmente segnata dalla Linea Blu posta dalle Nazioni Unite nel 2000 per certificare l'avvenuto ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano, con i caschi blu della Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) a vigilare.