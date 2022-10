Liliana Segre presiede la prima seduta al Senato: "Emozionata, ma sono abituata a essere me stessa"

Il discorso "è pronto, non mi faccio certo cogliere impreparata". Risponde così ai giornalisti che la intercettano a Palazzo Madama la senatarice a vita Liliana Segre.

Toccherà infatti a lei (la più anziana dell'emiciclo, in assenza del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano) inaugurare domani la legislatura a palazzo Madama nel ruolo di presidente provvisoria.

Segre ha detto di vivere "molto tranquillamente" il momento, a volte, ha aggiunto, "accadono cose che uno davvero non si aspetta". A chi le ha chiesto se fosse emozionata per il ruolo che si troverà a svolgere, ha risposto: "Certamente, ma sono abituata a essere me stessa. Quando sono entrata qui la prima volta nemmeno sapevo dove dovevo sedermi, questa volta ho provato anche la sedia e mi hanno anche messo un cuscino per la schiena".

Secondo la Segre è l'articolo 3 della Costituzione, che recita "tutti i

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni personali e sociali", la chiave di volta per trovare le soluzioni

alle sfide che in questo momento il Paese sta attraversando.

Interpellata poi sul futuro governo e sulle sue aspettative la senatrice ha detto: "Sto alla finestra, guardo quello che succede, prima non posso sapere che cosa succederà".

La prima seduta del Senato, che aprirà la XIX legislatura, inizierà alle 10.30 di domani. All'ordine del giorno c'è l'elezione del successore di Elisabetta Casellati, che dalla mezzanotte di oggi cesserà il suo mandato. I tempi dell'Aula sono stati definiti ma è impossibile sapere se saranno effettivamente rispettati. Entro venerdì, comunque, si arriverà alla proclamazione del nuovo presidente. Se tre votazioni non dovessero bastare, si procederà al ballottaggio.

Liliana Segre, il senatore più anziano con i suoi 92 anni aprirà la seduta e terrà un breve discorso. La senatrice a vita dalla mezzanotte sarà il presidente provvisorio del Senato e anche la seconda carica della Repubblica. Successivamente procederà alla nomina dei senatori segretari.