L'inflazione nel Regno Unito sfonda il 10%. Borse incerte, gas sotto i 110 euro

Quinto giorno di fila di rialzi per l'indice Ftse Mib di Milano. Ieri +0,93%, oggi in avvio +0,48%, per poi ridursi al +015%. Nel resto d'Europa Francoforte +0,02%, Parigi +0,11%. Appena sotto la parità il 100 di Londra (-0,01%), su cui pesa il dato sull'inflazione nel Regno Unito, pubblicato questa mattina: è arrivata al 10,1%, sopra le attese del 10,0 e il dato di agosto, 9,9%.

Sui mercati l'attenzione è anche per i conti delle aziende nel trimestre giugno-settembre. Hanno iniziato le grandi banche d'affari americane, che hanno mostrato in maggioranza dati sopra le attese. Le banche però beneficiano dei tassi in risalita. Per questo c'era attesa per i conti di Netflix, prima delle grandi aziende tecnologiche a pubblicarli. Sono risultati migliori delle aspettative, il titolo negli scambi after hour sale del 14%, dopo però quasi il -60% da inizio anno.

Wall Street viene da due giorni di rialzi per i principali indici (ieri Dow Jones +1,12%, Nasdaq +0,90%), e i future anticipano un avvio in lieve salita anche oggi.

Il prezzo del gas continua la fase discendente, in avvio è sceso fino a 107 euro al megawattora, poco dopo le 9 è scambiato a 109 ,75 euro, -2% rispetto a ieri sera. Mercoledì scorso il prezzo era di 160 euro; il 26 agosto è stato toccato il picco di 349 euro.

Dopo i cali dei giorni scorsi si stabilizza il prezzo del petrolio, con il Brent è a 90,50 dollari al barile (+0,48%), 6 dollar in meno dell'inizio della scorsa settimana. Nonostante il taglio della produzione deciso dall'Opec Plus sembrano prevalere i timori di una frenata dell'economia mondiale.

Sul Ftse Mib maggiori rialzi per Tenaris (+2,38%) e Leonardo (+1,71%), maggiori ribassi per Diasorin (-1,76%) e Campari (-2,21%).