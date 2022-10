L’ipossia: di cosa si tratta e come si manifesta

Secondo le autorità iraniane la morte di Mahsa Amini sarebbe legata a una sindrome da insufficienza multiorgano causata da ipossia cerebrale e non causata dalle percosse. Ad affermarlo un referto medico pubblicato oggi dalle autorità iraniane. L'organizzazione forense iraniana ha affermato che "la morte di Mahsa Amini non è stata causata da colpi alla testa e agli organi vitali", ma è stata correlata a "un intervento chirurgico per un tumore al cervello subito all'età di otto anni", secondo il rapporto pubblicato dalla televisione di stato. La versione del medico legale è che Mahsa abbia perso "improvvisamente conoscenza" a causa della patologia che aveva e che le ha causato "un disturbo del ritmo cardiaco e un calo della pressione sanguigna".

“L'ipossia è una condizione di carenza dell'ossigeno a livello dei tessuti dell'organismo. Può trattarsi di un fenomeno acuto che compare rapidamente, o cronico che si sviluppa in un lasso di tempo maggiore e può riguardare una specifica area dell'organismo (ipossia tissutale) o l'intero corpo (ipossia generalizzata)” spiega il professor Piero Barbanti neurologo e docente all'università IRCCS San Raffaele di Roma.

Se particolarmente grave l'ipossia può provocare danni al cervello, al cuore e al fegato. La riduzione anche minima dell'apporto di ossigeno al cervello, la cosiddetta ipossia cerebrale, compromette risposte comportamentali e livelli di allerta, restano invece inalterate l'attenzione e il controllo sulle azioni. L'ipossia caratterizza diversi disturbi clinici, quali asma o lesioni cerebrali, ma anche individui sani che soggiornano ad alte quote montane e può essere collegata a varie patologie, tra le quali anemia, angina pectoris, apnee notturne, aterosclerosi, cancro ai polmoni, cirrosi epatica, embolia polmonare, ictus, infarto miocardico, insufficienza cardiaca, polmonite, scompenso cardiaco, sepsi.

“Il trattamento in caso di ipossia dipende dalla causa sottostante” continua Barbanti. Potrebbe essere raccomandata un’ossigenoterapia, soprattutto nel caso in cui fra i sintomi siano inclusi fiato corto o altri problemi che possono suggerire un livello di ipossia moderato o addirittura grave. Se i sintomi sono gravi potrebbe essere invece necessario un aiuto meccanico per respirare.

“Un’ipossia grave può iniziare a danneggiare irreversibilmente organi importanti come il cervello, il cuore e il fegato in soli 4 minuti, che potrebbe portare il paziente ad uno stato vegetativo e di minima coscienza” aggiunge il neurologo. Le conseguenze possono essere convulsioni, coma o addirittura il decesso. Anche un’ipossia di grado moderato, se cronica, può danneggiare gli organi.

Ma in che modo l'ipossia avrebbe causato la morte della ragazza iraniana? Secondo Barbanti una delle cause di ipossia cerebrale è proprio il trauma cranico. Inoltre la ragazza, da quanto riferiscono i familiari, non presentava i segni di una malattia neurologica. Inoltre solitamente i tumori cerebrali provocano una ipertensione intracranica (causata dalla pressione del tumore stesso) e non l'arresto cardiaco.