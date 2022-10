L'iraniana Marjane Satrapi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema

Marjane Satrapi presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la nuova sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma. Lo annuncia il direttore Artistico Paola Malanga, in accordo con Gian Luca Farinelli, presidente della fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttore Generale. La regista e fumettista iraniana è l' autrice di opere come “Pollo alle prugne”, “La bande des Jotas”, “The Voices” e “Radioactive”, tutte presentate nei maggiori festival internazionali, ma è nota al grande pubblico soprattutto per l’acclamato film d’animazione “Persepolis”, del 2007, candidato all'Oscar e basato sull'omonima graphic novel autobiografica. Il film, scritto e diretto dalla Satrapi insieme a Vincent Paronnaud, fa riferimento all'antica città di Persepoli, si può considerare un romanzo di formazione e ha vinto il Premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007.

La storia, ambientata poco prima della Rivoluzione iraniana, è più che mai attuale: mostra, attraverso gli occhi di Marjane, che inizialmente ha nove anni, come vennero infrante le speranze di cambiamento della gente quando i fondamentalisti islamici presero il potere, obbligando le donne a coprirsi la testa e riducendo ulteriormente le libertà della popolazione. La storia si conclude con Marjane, ormai ventiduenne, che espatria.