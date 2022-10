Listeria, ritirati pancake di cioccolato della Jarnoux Crepier: "Possibile rischio microbiologico"

Qualche giorno l'ultimo decesso in ordine di tempo in Italia, a Campobasso era morto un 75enne, dopo aver ingerito un alimento contaminato dal batterio. Era affetto da alcune gravi patologie pregresse, e ricoverato in Terapia intensiva era deceduto dopo aver contratto la listeriosi. Prima di lui altri ci sono stati altri 4 casi - da nord a sud - per aver ingerito wurstel e tramezzini col salmone.