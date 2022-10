Liz Truss: "Avrei dovuto preparare meglio il terreno" per i tagli alle tasse

La prima ministra britannica Liz Truss ha detto in un'intervista di oggi alla Bbc che avrebbe potuto fare un lavoro migliore “preparando il terreno” per il suo pacchetto di tagli fiscali, ma ha ribadito che proseguirà l'attuazione del suo programma economico nonostante abbia già creato scompiglio sui mercati finanziari e indebolito le finanze del Regno.

Truss ha riconosciuto che il paese sta affrontando “un momento molto turbolento e tempestoso” ma assicura che il suo governo condurrà nel lungo termine a “un'economia ad alta crescita e bassa tassazione”. Affermazioni che difficilmente calmeranno le acque nel Partito conservatore, che oggi stesso apre il suo congresso annuale a Birmingham, nell'Inghilterra centrale, tra sondaggi in caduta libera e crescente malcontento popolare.

Truss ha assunto il governo del Regno Unito meno di un mese fa, promettendo di riplasmare radicalmente l'economia britannica, dopo anni di crescita fiacca. Ma il 23 settembre scorso l'annuncio di un pacchetto di incentivi che comprende tagli alle tasse finanziati a debito per 45 milioni di sterline (oltre 51 milioni di euro) ha causato il crollo della sterlina ai minimi storici sul dollaro. La Banca d'Inghilterra è stata costretta a intervenire per sostenere il mercato obbligazionario e i timori di un imminente aumento dei tassi di interesse stanno già complicando la vita a chi deve comprare casa, che non trova più le offerte di mutuo di poche settimane fa.

“Ho imparato la lezione", ha detto Truss alla Bbc, “avrò cura in futuro di lavorare meglio per preparare il terreno” per misure di questa portata. La prima ministra ha comunque tenuto il punto sul ricondurre i problemi economici britannici all'aumento globale dell'inflazione e all'impennata dei prezzi dell'energia causati dall'invasione russa dell'Ucraina.

Nel tentativo di calmare i mercati, Truss e il suo ministro delle finanze Kwasi Kwarteng hanno annunciato che presenteranno il prossimo 23 novembre un piano fiscale a medio termine, contestualmente alla previsione economica dell'Ufficio indipendente per la responsabilità di bilancio.

Molti economisti, e molti esponenti conservatori, ritengono che ci sia da aspettarsi altre settimane di turbolenza sui mercati. Micheal Gove, ministro nel governo Johnson, sostiene che i tempi dovrebbero essere accorciati e alcuni aspetti del piano fiscale andranno accantonati: “I vertici dell'esecutivo non si sono resi appieno conto della portata delle riforme intraprese”. Diversi parlamentari temono che Truss stia conducendo il partito a una sconfitta nelle prossime elezioni legislative, previste per il 2024.

Oggi i sondaggi danno un consistente vantaggio al Partito laburista. “Farò tutto quel che posso per conquistare il cuore e la testa dei miei compagni di partito”, ha detto Truss, senza però far intendere di prendere in considerazione un cambio di rotta in politica economica. Non ha infatti intenzione di rinunciare alla parte più impopolare del suo programma, la decisione di eliminare l'aliquota più alta (45 per cento) dell'imposta sul reddito pagata sui guadagni superiori a 150 mila sterline (170 mila euro) all'anno, né ha mai chiarito se ci sia da aspettarsi tagli alle politiche sociali e ai servizi pubblici per compensare le minori entrate fiscali.

La prima ministra si è invece detta fiduciosa di poter portare la crescita economica al 2,5% annuale, un obiettivo che il Regno Unito non raggiunge da anni. “Un'idea da ingenui”, secondo la portavoce del Partito laburista per l'economia, Rachel Reeves, che ha accusato il governo conservatore di “stare attuando un folle esperimento con l'economia britannica” ignorando “l'ansia e la paura” di milioni di persone comuni.