ll primo ritratto di famiglia Neanderthal, di 54mila anni fa

Una ragazza adolescente con il padre, una zia e un giovane cugino: è il primo ritratto di una famiglia di Neanderthal, che viveva 54mila anni fa nella Siberia meridionale.

Nelle grotte di Chagyrskaya e Okladnikov, in Russia, sono stati rinvenuti i resti di una comunità della specie Neanderthal, caratterizzata da legami di parentela. Pubblicata sulla rivista Nature, questa affascinante scoperta è degli scienziati del Max Planck Institute e dell'Università di Bologna, che hanno condotto una spedizione nei siti archeologici russi per approfondire la conoscenza relativa alla genetica preistorica. Il team, guidato da Laurits Skov e Svante Paabo, il premio Nobel per la Medicina, ha esaminato gli scavi nella Siberia meridionale, una regione considerata molto promettente per la ricerca sul Dna antico.

I Neanderthal appartengono alla grande tribù degli homo e sono alcuni nei nostri più stretti parenti, con cui abbiamo convissuto fianco a fianco per decine di migliaia di anni. Delle loro organizzazioni sociali però finora non sapevamo molto.