Lola, la 12enne uccisa e chiusa in un baule: trapelano i particolari più agghiaccianti

In Francia aumentano la paura e lo shock in seguito alla scoperta del corpo di Lola, la ragazzina di 12 anni trovata senza vita, chiusa in un baule, nella tarda serata dello scorso venerdì a Parigi.

A poche ore dall'inizio delle indagini iniziano a trapelare i particolari più agghiaccianti sulla sua morte e che delineano una cornice macabra sulla sua scomparsa.

La ragazzina è stata sgozzata ed è stata rinvenuta con le caviglie e i polsi legati. Sul corpo sono state appoggiate delle cifre, 1 e 0: i numeri non sono stati scritti né incisi. Un mistero su cui gli investigatori stanno cercando di dare una spiegazione sensata.

Oltre al baule in cui è stato nascosto il corpo di Lola sono stati trovati anche altri due trolley il cui contenuto non è stato ancora reso noto.

Lola era uscita di casa come ogni venerdì mattina per andare a scuola, nel 19 arrondissement di Parigi. Il padre, non vedendola tornare dopo le lezioni, ha lanciato l’allarme mentre la mamma Delphine pubblicava un appello disperato su Facebook.

La madre scriveva che la figlia era stata vista l’ultima volta alle 15.20 con una donna, sconosciuta, vicino al palazzo dove la famiglia vive e il padre lavora come portiere.

La donna appare sia nelle immagini di videosorveglianza che nella testimonianza di un vicino del quartiere.

L’uomo ha raccontato agli investigatori che la misteriosa signora gli aveva chiesto di caricare un pesante baule dentro una vecchia macchina, modello Dacia.

La donna, i cui spostamenti sono stati ricostruiti grazie alle immagini delle videocamere, è stata arrestata all’alba di ieri in una banlieu a Bois Colombes. Insieme a lei sono state fermate altre sette persone.