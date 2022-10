Londra fa marcia indietro su taglio tasse sui più ricchi

La premier britannica Liz Truss ci ripensa e insieme al suo ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng annulla il piano fiscale finalizzato a tagliare le tasse ai più ricchi.

"È chiaro che la rimozione dell'aliquota fiscale del 45% ha messo in ombra la nostra missione di affrontare le difficoltà del nostro Paese. Per questo motivo, vi annuncio che non lo porteremo avanti", ha twittato questa mattina il Ministro delle Finanze Kwasi Kwarteng, aggiungendo: "Abbiamo capito, abbiamo ascoltato. Questo ci permetterà di concentrarci sull'attuazione degli elementi chiave del nostro piano di crescita. In primo luogo, il tetto ai prezzi dell'energia".

Poi in un'intervista alla Bbc, alla domanda se volesse dimettersi, ha escluso fermamente questa possibilità.