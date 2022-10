Liz Truss continua a perdere pezzi: lascia anche Breverman, ministra dell'Interno

Non c’è pace per Liz: dopo le dimissioni la scorsa settimana del cancelliere dello Scacchiere (il ministro dell'Economia), Kwasi Kwarteng, la premier britannica Truss perde un altro pezzo del suo travagliato e fragile esecutivo. Stavolta a cadere è la testa della controversa ministra dell’Interno Suella Braverman, famosa per le posizioni anti-immigrazione e vista come “falco” del governo Tory, insediatosi appena un mese fa.

È un nuovo, clamoroso scossone per la premier conservatrice, impegnata a cercare di salvarsi a poche settimane dall'arrivo a Downing Street e, soprattutto, dopo il flop, con relativa marcia indietro, in materia di politiche fiscali. La premier, secondo il Guardian online, ha deciso di sacrificare un’altra sua fedelissima, a pochi giorni dal siluramento del titolare dell’Economia. Pare che Braverman sia destinata a essere sostituita dal più moderato Grant Shapps, già ministro dei Trasporti con Boris Johnson e poi sostenitore di Rishi Sunak, che aveva provato a contendere alla stessa Truss il ruolo di leader dei conservatori.