Los Angeles. Chiama 'scimmietta' un bimbo nero, si dimette il Presidente del Consiglio Municipale

Martinez, che è ispanica, aveva usato il termine "changuito", che in spagnolo vuol dire scimmietta. Il caso aveva scatenato dure reazioni da parte di organizzazioni per i diritti civili. La presidente ha scritto una lettera aperta per annunciare le sue dimissioni. "Alla fine - ha dichiarato - non sono le mie scuse quelle che contano di più, ma le azioni che intraprenderò da ora in poi. Spero che possiate darmi la possibilità di farmi perdonare".

La Martinez durante una intervista alla Cbs ha tenuto a precisare: "In un momento di intensa frustrazione e rabbia, ho lasciato che la situazione avesse la meglio su di me e mi ritengo responsabile di questi commenti. Per questo mi dispiace. Il contesto di questa conversazione era la preoccupazione per il processo di riorganizzazione e la preoccupazione per il potenziale impatto negativo che potrebbe avere sulle comunità di colore. Il mio lavoro parla da sé. Ho lavorato duramente per guidare questa città nel suo momento più difficile".

Mike Bonin, il papà del bambino, ha commentato: "C'è altro che dirò più avanti, ma in questo momento ... lo sto ancora digerendo. Sono disgustato, arrabbiato e amareggiato", ha detto. "È un gioco leale attaccare me, ma mio figlio? Devi essere piuttosto meschino, insicuro e velenoso per attaccare un bambino. Non aveva nemmeno 3 anni. A parte questo, sono senza parole". Ore dopo, Bonin e la sua famiglia hanno rilasciato una dichiarazione chiedendo al consiglio comunale di rimuovere Martinez dalla carica di presidente e chiedendo le dimissioni.