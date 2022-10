Lotta alle mafie: “Come si muoverà il governo Meloni?”

Professore secondo lei la destra, che ci governerà nei prossimi anni, come combatterà le mafie?

Se deciderà di farlo ha i numeri in Parlamento. Sulla lotta alle mafie ho le mie riserve. Non tanto su questo Governo, che comunque va ancora giudicato, quanto sulla maggior parte della classe dirigente che ci ha amministrato dopo le stragi degli anni novanta. Da allora le mafie sono diventate più potenti e più pericolose e questo significa una sola cosa: lo Stato non si è impegnato come doveva per combatterle efficacemente.

Giorgia Meloni ha spesso dichiarato che la lotta alla mafia sarebbe stata una priorità di Fratelli d’Italia, ora potrà mettere in pratica i suoi propositi?

Fratelli d’Italia è parte di una maggioranza che ha i numeri ma che deve trovare la quadra e su questo argomento temo sarà difficile mettere d’accordo i tre partiti che compongono questa maggioranza di governo.

Il primo scoglio sarà l’ergastolo ostativo?

Il prossimo 8 novembre la Corte Costituzionale potrebbe aprire le porte del carcere ai boss delle stragi, anche se non avessero collaborato con la giustizia. Al Senato, infatti, è stata affossata definitivamente la legge che riscriveva la norma sull’ergastolo ostativo per i mafiosi e i terroristi. Cosa farà il nuovo Governo? Sarà questo il primo banco di prova che ci permetterà già di avere un'idea di quel che verrà.

A rischio potrebbe essere anche il 41bis?

Credo di sì. Ritengo a ogni buon conto che sia assolutamente indispensabile non affievolire le misure carcerarie per i mafiosi non collaboranti. Vorrei un 41 bis potenziato e non mi sembra per questo di dover essere collocato tra i giustizialisti. Mi auguro dunque che questo governo non demolisca questa misura assolutamente necessaria per combattere le nuove mafie. Se non ricordo male proprio Meloni dichiarava: “deve essere potenziato e mai attenuato, atteso che sul fronte della lotta alla mafia si può solo avanzare e non arretrare e che, in tale contesto, il ruolo dell’istituto previsto dall’articolo 41 bis è imprescindibile”.

Rapporti tra mafie e politica è un tema strategico….

Direi che questo sarà probabilmente il tema più complicato. Corruzione, frode fiscale, peculato, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, finanziamento illecito dei partiti, voto di scambio, turbativa d’asta, traffico di influenze illecite per lavori pubblici e appalti, abuso d’ufficio; sequestro di persona, rifiuto ed omissione d’atti d’ufficio, concorso esterno in associazione mafiosa e strage sono solo alcuni dei reati per i quali circa quaranta parlamentari sono stati indagati, imputati o condannati. Difficilmente avremo leggi efficaci nel contrasto vero ai rapporti tra mafie e politica. Naturalmente anche su questo potrei essere smentito.

C’è anche il tema attualissimo delle infiltrazioni nell’economia che va affrontato?

Servono riforme efficaci per affrontare le nuove sfide della new economy. L’Italia dovrà riorganizzare le istituzioni coinvolte nella lotta alle mafie e si dovranno inevitabilmente rivedere le modalità di cooperazione sia a livello bilaterale sia in un contesto globale. Le nuove mafie hanno ormai il know-how che le consente di mettere le mani su ingenti risorse pubbliche in maniera pienamente legale con operazioni sopraffine che utilizzano la corruzione in luogo della violenza. Le gare d’appalto si vincono pagando tangenti e partecipando con imprese pienamente legali. Vedremo se questo governo a differenza dei precedenti saprà affrontare questa emergenza.

Un ulteriore questione a cui fare fronte riguarda il tema delle confische e delle interdittive antimafia. I tre partiti della maggioranza sembrano divisi, secondo lei riformeranno il settore?

Se non erro Lega e Forza Italia vorrebbero riformare completamente la legge sulle confische delle aziende in odore di mafia istituendo un commissario che sostituisca l’amministratore della società, agendo in modo tale da permettere all’impresa nel caso in cui dovesse risultare totalmente estranea, di mantenere la posizione precedente all’interdittiva. Sullo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose ho letto di una decadenza del singolo colluso e non dell’ente infiltrato. Mi preoccupa non poco l’innalzamento del limite all'uso di contanti da mille a diecimila euro. Una misura, quest’ultima, molto pericolosa che favorirebbe evasione fiscale, usura e riciclaggio.

Dove sembra esserci maggiore assonanza tra i partiti di maggioranza è il campo della lotta alle mafie straniere. Ci saranno novità?

Mi sembra un falso problema. Mafia nigeriana e cinese preoccupano, ma in Italia il vero cancro è la ndrangheta, la camorra, le mafie foggiane e quelle siciliane. Su quelle bisogna concentrarsi. Mi sembra del tutto inutile la proposta del centro-destra di istituire specifiche sezioni della Direzione distrettuale antimafia sul territorio per il contrasto alla mafia cinese e nigeriana. Le riforme da fare sono altre.

Vi sono anche alcune proposte di legge sulla destinazione dei beni mafiosi confiscati, le risulta?

C’è un disegno di legge per riformare il codice antimafia e introdurre la possibilità per i privati di gestire beni confiscati assegnati a enti pubblici. Salvini propone di potenziare l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati introducendo la possibilità di vendita dei beni ai privati. Soluzione quest’ultima assolutamente da scongiurare per la ovvia motivazione che i beni così facendo tornerebbero facilmente in mani mafiose.

Secondo lei questo governo sarà in grado di combattere anche culturalmente le mafie?

Lo vedremo all’opera e lo giudicheremo. Stando alle parole di Giorgia Meloni la lotta alla criminalità dovrebbe essere un impegno che dovrebbe vedere tutti uniti anche e soprattutto dal punto di vista culturale. Speriamo che dalle parole ovviamente si passi ai fatti. In politica sappiamo che questo passaggio non è affatto scontato.

Lei ha da poco terminato negli Stati Uniti il corso di “Strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale”, se potesse, quali strategie proporrebbe a Giorgia Meloni per una efficace lotta alle mafie?

Proporrei a tutti i governanti nuove norme di diritto sostanziale e il rafforzamento del coordinamento investigativo e giudiziario tra gli Stati. Sono la principale arma di lotta a un fenomeno che riguarda le moderne metamorfosi mafiose. Senza la consapevolezza di queste trasformazioni e senza l’adeguamento legislativo alle stesse, la lotta alle mafie sarà combattuta con armi spuntate e nessun Paese, Italia compresa, potrà scalfire l’immenso potere delle mafie contemporanee sempre più transnazionali e mercatistiche. A livello nazionale invece mi piacerebbe che si elaborasse una legislazione sulla protezione dei minori appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata. Mi ispirerei al programma di Roberto Di Bella “Liberi di scegliere” che ha permesso a molti figli di boss ‘ndranghetisti di ricostruire la propria vita lontano dalla famiglia mafiosa.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.