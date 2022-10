Lukashenko dice di aver regalato un trattore a Putin per il suo compleanno

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha regalato un trattore al presidente russo Vladimir Putin per il suo settantesimo compleanno, che ricorre oggi. Lo ha detto lo stesso Lukashenko ai giornalisti che lo attendevano a San Pietroburgo per un vertice informale della Comunità degli stati indipendenti, l'organizzazione internazionale a cui fanno riferimento 9 delle 15 repubbliche ex sovietiche, stando a quanto riferisce l'agenzia di stato bielorussa Belta.

Al potere dal 1994 e accusato di gravi violazioni dei diritti umani, Lukashenko ha ufficialmente vinto le presidenziali bielorusse dell'agosto del 2020 con l'80% dei voti, ma il risultato è considerato da molti osservatori frutto di massicci brogli elettorali e nei mesi successivi in Bielorussia si sono registrate proteste di massa, represse brutalmente.

A un cronista che gli ha chiesto di quale trattore si trattasse, ha risposto: “Quello che uso io, un trattore Belarus. Il migliore, fatto a mano”. Con tutti gli attacchi?". Ce ne sono un milione, lo sapete. Quello che gli offrirò ha l'attacco per la seminatrice. Semineremo frumento, magari anche qualcos'altro. È multifunzionale. Coltiveremo cibo, così Duda e Morawiecki (rispettivamente presidente e primo ministro della Repubblica di Polonia), così l'Europa non soffrirà la fame e non ruberà il pane all'Ucraina, ma lo portino nei paesi poveri". Ha infine sottolineato di avere raggiunto il summit a bordo di un'autovettura russa Aurus. Il canale Telegram Pul Pervogo ha pubblicato la riproduzione di un certificato che sancirebbe il dono a Putin (immagine qui in alto).

Qui sotto invece i doni portati a San Pietroburgo dal leader della Repubblica del Tagikistan Emomalī Rahmon: una piramide di meloni e angurie, un'altra di zucche. Anche Rahmon è al potere ininterrottamente dal 1994 e anche nei suoi confronti sono state formulate negli anni diverse accuse di violazione dei diritti umani