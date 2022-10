Lukashenko: Ucraina, Lituania e Polonia minacciano attacchi terroristici contro la Bielorussia

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha affermato che Ucraina, Lituania e Polonia starebbero addestrando bielorussi "radicalizzati" per attacchi terroristici, motivo per cui "abbiamo convenuto di dispiegare truppe insieme con la Russia".

Lo riferisce l'agenzia Afp secondo la quale il presidente bielorusso, durante un meeting con gli ufficiali militari, avrebbe detto che "l'addestramento in Polonia, Lituania e Ucraina di militanti radicalizzati bielorussi, allo scopo di organizzare sabotaggi, attacchi terroristici e ammutinamenti nel Paese, sta diventando una minaccia diretta".

I tre paesi, due dei quali (Lituania e Polonia) membri dell'Unione Europea e della Nato, sono confinanti con la Bielorussia.

L'agenzia di stampa Belta aveva riferito del dispiegamento di "un gruppo militare regionale" al confine tra Bielorussia e Ucraina, annunciato a Minsk da Lukashenko.

Secondo il presidente bielorusso, il dispiegamento è stato concordato a San Pietroburgo giovedì scorso con il capo di Stato russo Vladimir Putin.

Lukashenko ha aggiunto che per l'Ucraina l'apertura di un fronte con Minsk "non ha senso" ma che a spingere in questa direzione è "l'Occidente".

Il dispiegamento del "gruppo militare regionale" sarebbe cominciato due giorni fa, dopo l'esplosione che ha colpito il ponte tra la Russia continentale e la penisola di Crimea.

Ue: false e ridicole le accuse della Bielorussia

"Prendiamo nota delle false accuse del regime di Lukashenko sul fatto che l'Ucraina stia progettando un attacco contro la Bielorussia. Sono accuse totalmente ridicole e infondate, totalmente inaccettabili. L'Ucraina è la vittima" in questa guerra". Lo ha dichiarato il portavoce del Servizio esterno dell'Ue, Peter Stano.