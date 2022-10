Macerata: una bomba d'acqua ha colpito nel pomeriggio la zona di Matelica

Una bomba d'acqua ha colpito nel pomeriggio la zona di Matelica (Macerata): le copiose e improvvise precipitazioni hanno causato pesanti disagi su molte strade, dove scorre un fiume d'acqua e fango, e anche allagamenti in particolare di garage in città. Una ventina le richieste di intervento ricevute dai vigili del fuoco ma, come confermato all'Ansa dal sindaco Massimo Baldini, per fortuna non ci sono vittime o feriti.

A seguito del nubifragio diverse zone del quartiere di San Rocco e di località Crinacci e Peschiera sono state allagate provocando danni e disagi. Tra queste, fa sapere il Comune, c'è l'area delle scuole, dove l'acqua è penetrata nei locali mensa della materna di via Bellini allagando le sale utilizzate per il consumo dei pasti. Per questo motivo il servizio mensa sarà sospeso fino a nuova comunicazione. Le famiglie dei bambini interessati dovranno quindi recuperare i propri figli per il pranzo. Seguiranno nuove disposizioni. Domattina sarà chiusa anche la limitrofa strada "San Sollecito" in entrambe le direzioni per favorire gli interventi di ripristino. L'amministrazione comunale "si scusa per il disagio e ringrazia coloro che sono intervenuti e che interverranno nelle prossime ore per la risoluzione del problema". Sono inoltre incorso sopralluoghi e interventi in diverse zone della città da parte di vigili urbani, Protezione Civile, operai comunali e ufficio tecnico. Controlli sul posto anche da parte del sindaco e del vicesindaco che in queste ore stanno monitorando la situazione da vicino per evitare ulteriori disagi e risolvere le varie problematiche.