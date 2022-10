Macron dopo incontro con Meloni: "Paesi vicini, popoli amici"

Italia e Francia avanti insieme. È questo il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron, che questa sera ha incontrato a Roma la premier italiana Giorgia Meloni. "Come europei, come paesi vicini, come popoli amici, con l'Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato - ha scritto Macron su Twitter - Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, @Giorgia Meloni, va in questa direzione".