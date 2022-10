Maltempo, ieri violento nubifragio in Sicilia, famiglie isolate e sfollati, si salvano sui tetti

Continua l'ondata di maltempo nel Sud Italia, dopo la Sicilia - dove l'allerta della protezione civile scende da arancione a gialla - oggi frane ed allagamenti in Basilicata, con scuole chiuse a Maratea. Si contano i danni anche in Puglia, 120 gli interventi vigili fuoco nel leccese, a Gallipoli in poche ore sono caduti oltre 100 millimetri d'acqua.

In Sicilia, nel Trapanese, strade trasformate in torrenti con le persone costrette a salire sui tetti delle case, per sfuggire alla violenza dell'acqua, con l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo chiusa e sommersa da 30 centimetri di acqua e fango. 40 gli interventi svolti dai vigili del fuoco in provincia: soccorse 30 persone, tra cui due neonati ed una bambina di 5 anni. E già si stimano danni per milioni all'agricoltura, i torrenti sono esondati anche provincia di Agrigento: la Sicilia occidentale fa i conti con una violenta ondata di maltempo, che dovrebbe durare altre 24 ore per poi lasciare il posto all'anticiclone.

Ma è in provincia di Trapani, colpita da tre nubifragi in due settimane, e nei comuni vicini che la situazione ieri si è fatta più critica. Case e negozi allagati, strade impraticabili, scuole sommerse con gli studenti costretti a restare in classe in diversi centri della provincia. Duramente colpite le frazioni di Marausa, Rilievo e Guarrato. Allagata anche la strada provinciale Trapani -Marsala. Esondati il torrente Baiata, sempre nel trapanese, ed il fiume Verderame, che ha allagato alcune strade a Salinagrande.

vvf maltempo sul Sud Italia