Maria Ovsyannikova inserita nella lista dei ricercati. Aveva denunciato l'invasione ucraina in tv

E' stata inserita nella lista dei ricercati l'ex giornalista televisiva russa Maria Ovsyannikova . La scorsa primavera si era esposta personalmente, facendo irruzione negli studi durante il tg per protestare contro l'invasione dell'Ucraina.

Marina Ovsyannikova in diretta con un cartello contro la guerra in Ucraina

AFP via Getty Images

La reporter era stata incriminata per la diffusione di false informazioni sulle forze armate russe e ad agosto era stata posta agli arresti domiciliari, dai quali due giorni fa e' fuggita, rendendosi irreperibile insieme alla figlia di 11 anni, come ha denunciato l'ex marito. In caso di condanna, Ovsyannikova rischia fino a 10 anni di carcere.