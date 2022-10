Mattarella a Torino per celebrare i 160 anni della Corte dei Conti

Alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è svolta a Torino la sessione di apertura del convegno celebrativo dei 160 anni dall’istituzione della Corte dei conti, che si è aperto con i saluti del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e con l'intervento di presentazione del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino.

I soldi del Pnrr dovranno essere usati con attenzione, oculatezza e trasparenza. Non soltanto perché la Corte dei Conti vigilerà su sprechi, frodi, conflitti di interesse: le misure che verranno prese nei prossimi mesi saranno decisive per lo sviluppo economico e persino per la tenuta sociale. Questa una sintesi del senso dei diversi interventi che si sono succeduti nel corso del convegno.