Mattarella: Serve “pace che non ignori diritto a difesa". Macron: Kiev decide momento e termini pace

“Hanno fatto la loro ricomparsa i demoni, i fantasmi dell'aggressione dell'uomo contro l'uomo. La sciagurata guerra mossa dalla Russia rappresenta una sfida diretta ai valori della pace”. Ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'Incontro Internazionale "Il grido della pace. Religioni e culture in dialogo" promosso dalla Comunità di Sant'Egidio presso il centro congressi 'La Nuvola' a Roma. “Un'aggressione che stravolge regole, principi e valori della vita internazionale e approfondisce le divisioni nella comunità globale chiamata, invece, a trovare soluzioni cooperative ai problemi comuni”.

Serve “una pace che non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito.” Ha proseguito Mattarella.

In Ucraina, secondo il presidente della Repubblica, occorre impedire che una nuova linea di "faglia" attraversi e si aggiunga alle troppe che già caratterizzano l'Europa. "Per quanto ci riguarda è anzitutto una sfida in Europa e per l'Europa". "L'Europa non può e non deve permettersi di cadere "prigioniera" della precarietà, incapace di assolvere al suo naturale ruolo di garante di pace e di stabilità nel continente e nelle aree vicine".

Ma se vuoi la pace la devi preparare, ha continuato Mattarella: "Non può esserci contrapposizione tra mezzi e fini se si vuole la pace. Non si può giungere alla pace esaltando la guerra e la volontà di potenza, perché la pace è integrale o non esiste. E non esiste se non è corroborata da verità e giustizia".

La minaccia nucleare che ci troviamo ad affrontare, secondo il presidente, segue “la perversa tentazione dell'escalation, della spirale di violenze che si alimentano di violenza. L'affermazione della logica dei più brutali e insensati rapporti di forza, che credevamo relegati a un oscuro passato. Dinanzi all'evocazione di scenari tanto terribili le nostre coscienze invocano la difesa di quel diritto alla pace che ci riunisce qui, oggi”.