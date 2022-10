Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto la nuova coppia glamour?

Nessuno sa ancora la verità, ma sui social la conduttrice radiofonica Paola di Benedetto e il tennista Matteo Berrettini sono una coppia.

Su Instagram è “The Pipol Gossip” a lanciare la notizia: "Dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi, ritrova l’amore tra le braccia del famoso tennista Matteo Berrettini.

Il loro rapporto nasce dai social e prosegue nella vita reale: i due sono ufficialmente fidanzati. In questo momento la coppia si trova in albergo insieme".

Secondo le indiscrezioni, infatti, sarebbero stati avvistati mentre uscivano insieme da un hotel di Torino. Ma ancora non c'è nulla di ufficiale. Sui loro profili non c'è traccia di una relazione, non resta che aspettare.