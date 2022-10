Rave di Halloween a Nord di Modena. Traffico in tilt. Il ministro Piantedosi ordina lo sgombero

Continua il rave party di Halloween in un capannone abbandonato, a Nord di Modena, dove da ieri notte sono arrivate migliaia di persone, tra cui molti stranieri. L'evento - dal nome "Witchtek" (dall'inglese "strega"), è stato segnalato ed è attualmente sotto monitoraggio da carabinieri e polizia, che hanno disposto un anello di controllo all'esterno dell'area. Gli organizzatori del rave clandestino e senza alcuna autorizzazione hanno annunciato di volere restare fino a martedì. In mattinata è intervenuto il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, che ha dato mandato alle forze dell'ordine di “liberare l'area”.



Sarebbe in corso una trattativa tra le forze dell'ordine, polizia e carabinieri presenti, per invitare i giovani a lasciare l'area. Intanto è in "convocazione da parte della prefettura di Modena, un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per la mattinata", per fare il punto sulla gestione della situazione.

Situazione caotica sulle strade, nella zona a Nord di Modena, perché oltre al rave è in corso anche il salone degli sport invernali “SkiPass” in fiera, in corso da ieri e che attira molti visitatori: disagi in particolare si registrano su via Emilia Ovest e sulla tangenziale con automobilisti in coda.

A causa del rave erano state chiuse (ma poi riaperte all'alba di oggi) per motivi di sicurezza, le uscite autostradali sull'A22 (a Carpi e Campogalliano), Modena Nord e Sud in A1. Ora tornate operative.

(in aggiornamento)