Meghan Markle con la maglietta per le iraniane: Donne, Vita, Libertà

Una maglietta nera con stampato sopra il messaggio in farsi a sostegno delle proteste in Iran: donne, vita, libertà. Meghan Markle si è presentata così a un evento organizzato da Spotify a Los Angeles dove ha parlato della rivoluzione guidata da donne e ragazze coraggiose, che protestano da oltre un mese, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, uccisa mentre era in custodia delle forze dell’ordine per aver indossato in modo errato l’hijab.

La foto è stata postata su Instagram dalla presidente di Archewell, l'organizzazione fondata dai duchi di Sussex, Mandana Dayani, che la ringrazia: “Come donna iraniana che è fuggita dal suo paese d'origine alla ricerca di queste libertà, non avrei potuto essere più grata per come Meghan sceglie, ancora e ancora, di difendere le donne di tutto il mondo”.

La T-shirt indossata da Meghan fa parte della collezione realizzata da KRWorldDesign per sostenere la causa delle donne iraniane e si può acquistare on line.