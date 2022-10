Meloni a Stoltenberg: Nato indispensabile per difendere sicurezza e valori occidentali

Palazzo Chigi dà conto di un colloquio telefonico tra la presidente del Consiglio e il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, “nel corso del quale Giorgia Meloni ha ribadito che l'Alleanza Atlantica è indispensabile per difendere la sicurezza e i valori comuni che caratterizzano l'identità occidentale”.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto un "buon colloquio telefonico" con la premier Giorgia Meloni.

"L'Italia è un alleato impegnato, che fornisce un solido contributo alla nostra deterrenza e difesa e fondamentale per il supporto degli alleati all'Ucraina. La Nato non sarà intimidita né dissuasa dal sostenere l'autodifesa dell'Ucraina, per tutto il tempo necessario", ha scritto Stoltenberg su Twitter.