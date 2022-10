Meloni accelera sulla composizione della squadra. Berlusconi: "Nessun veto"

Nel centrodestra le trattative per la formazione dell'esecutivo andranno avanti per tutta la settimana. Giorgia Meloni è al lavoro per definire il programma e la squadra di governo. L'intenzione, come chiarito sabato al termine del vertice di Arcore con Berlusconi e Salvini è di "fare presto". A questo scopo, secondo quanto fatto trapelare, potrebbe esserci un nuovo vertice a breve. Giovedì 13 ottobre è prevista l'elezione dei presidenti delle Camere: Fratelli d'Italia punta su La Russa ma la Lega, secondo quanto è emerso ad Arcore ancora insiste su Calderoli. Da qui la prima impasse, al momento il partito di via Bellerio non arretra ma per FdI non ci sarebbe un 'piano B' per palazzo Madama. Alla fine, dovrebbe spuntarla La Russa con un leghista alla Camera (Molinari e Giorgetti in pole) ma restano comunque molti i nodi da sciogliere.

"Il timing" per la formazione del governo "dipende dalle consultazioni. Fare delle previsioni è un'attività utile ai giornali, ma non al Paese" dichiara l'esponente di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, ad Agorà. Oggi la leader di FdI riunisce gli eletti del suo partito a Montecitorio, poi altri incontri per cercare di comporre il quadro del futuro esecutivo. La trattativa con Lega e FI è serrata. "Non esistono liste della spesa di Forza Italia. Forza Italia mette a disposizione i suoi migliori parlamentari" afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a Il Giornale. “Non possono esistere, fra partiti alleati, veti o pregiudiziali verso qualcuno. Se questo accadesse ma non è il caso nostro - non lo potremmo mai accettare” precisa il leader azzurro, ribadendo l'intenzione di non seguire il cosiddetto “manuale Cencelli”. Sulle posizioni della Lega commenta: "Io non credo che Salvini faccia del ministero dell'Interno una questione personale. Credo che invece voglia la garanzia di una politica sull'immigrazione ferma e coerente. Una richiesta corretta, che condividiamo".

La casella più delicata nella trattativa resta quella del Mef dopo il no di Panetta, ma restano da decidere posizioni e nomi anche in altri ruoli chiave. Se due partiti hanno preso l'8 e un altro il 26% non ci può essere lo stesso numero di ministri, sottolineano fonti parlamentari di FdI. Insomma, gli azzurri e i leghisti potrebbero avere quattro (e non cinque) dicasteri ognuno, ma la coalizione dovrà fare passi in avanti nel confronto sulle figure e sulla collocazione.

Il nuovo Parlamento - intanto - avvia da oggi e fino a venerdì 14 i primi adempimenti accogliendo per la registrazione senatori e deputati. Il primo neo senatore a presentarsi a palazzo Madama per la registrazione è stato Nicola Calandrini, di Fratelli d'Italia. ''Io il primo? Di buon auspicio per la legislatura'', ha detto dopo aver sbrigato le formalità davanti agli assistenti parlamentari. ''L'emozione c'è. Come per il primo giorno di scuola. Per noi, poi, da primo partito in questa legislatura c'è anche una responsabilità in più', ha aggiunto Calandrini, seguito a stretto giro da Luca De Carlo, sempre di FdI. Per tutti i neo senatori un kit con il regolamento del Senato, la Costituzione e i Trattati europei. ''Routine, due foto e la consegna dei documenti, una formalità'', ha commentato De Carlo.