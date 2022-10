Meloni al Niaf: "Renderemo i rapporti con gli Usa ancora più forti"

“Grazie! Per aver custodito la vostra eredità italiana e per averla portata con voi con così tanto orgoglio!".

Giorgia Meloni ha concluso con queste parole il messaggio inviato al Niaf, la National Italian American Foundation. “Vi assicuro che questo Governo farà del suo meglio per rendere ancora più forti i rapporti con gli Stati Uniti. Long live America, viva l'Italia!".

La presidente del Consiglio ha inviato i suoi auguri in occasione del 47mo Gala Award del Niaf.

" Sento il grande onore e la responsabilità di essere la prima donna a guidare l'Italia – si legge nel testo del messaggio- Nel mio compito seguirò le orme delle tante grandi donne italiane che hanno aperto la strada a me e alle generazioni a venire".

"L'Italia, le cui antiche radici e la cui bellezza unica sono riconosciute in tutto il mondo - sottolinea Meloni -, è il risultato dell'ingegno della sua gente, qui e all'estero. L'Italia, Paese membro del G7, si vanta anche di un ventaglio incredibile di piccole e medie imprese, di istituzioni scientifiche e accademiche riconosciute a livello internazionale e di un polo di innovazione in costante crescita. Solo lavorando insieme possiamo avere successo nell'affrontare le tante sfide che ci attendono".

"Gli italiani che hanno attraversato l'Atlantico negli ultimi due secoli - prosegue - hanno fortemente contribuito allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti, come ha riconosciuto il presidente Biden nella sua proclamazione del Columbus Day. Hanno lavorato ogni giorno per costruire un ponte tra l'America e l'Italia: fatto di valori comuni - libertà, uguaglianza e democrazia - un'alleanza incrollabile, una partnership strategica e una vera e profonda amicizia. Siete grandi ambasciatori del nostro Paese. Contiamo sulla vostra amicizia e conoscenza per aiutarci a promuovere legami più stretti negli anni a venire”.