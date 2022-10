Sugli appunti del Cav: "Meloni arrogante e offensiva". La Russa: "Berlusconi dica che è un fake"

"Giorgia Meloni. Un comportamento: 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare d’accordo". È quanto si legge negli appunti che Silvio Berlusconi sfogliava ieri mentre era seduto nell'aula di palazzo Madama, immortalati dagli obiettivi dei fotografi, che hanno inquadrato il suo block notes con carta intestata di Villa Grande.

Il foglietto di appunti di Berlusconi è stato messo sul banco dal cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra e dopo aver mandato “a quel paese” La Russa.

Quel foglietto galeotto sul suo banco di senatore tradisce tutta l'irritazione di Silvio Berlusconi, ieri, nei confronti di Giorgia Meloni. O forse era stato lasciato lì di proposito, a disposizione dei teleobiettivi.

Dagli appunti scritti a mano che spuntano dalla cartellina immortalata nella seduta inaugurale che ha portato all'elezione di Ignazio La Russa presidente, il giudizio verso la premier in pectore, come scrive "Repubblica.it" è netto e senz'appello: "Giorgia è una che non ha disponibilità ai cambiamenti. È una con cui non si può andare d'accordo" e la definisce "supponente, prepotente, arrogante e offensiva".

"Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che è un fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io". Lo dice ai cronisti il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito agli appunti nei quali Silvio Berlusconi avrebbe espresso un duro giudizio nei confronti della leader di FdI, Giorgia Meloni, durante il voto di ieri a Palazzo Madama. A chi gli chiede se siano ripresi i contatti tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, la seconda carica dello Stato risponde: "Non tocca a me farlo, quindi non lo so dire".