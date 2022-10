Meloni: "Daremo alla nazione un governo di alto profilo. Ci attende un compito difficilissimo"

"Rispetto tutti i partiti della coalizione e il mio partito, ma non mi farò imporre nomi che non siano all'altezza della situazione, perché il momento per l'Italia è delicato". E' quanto ha detto la presidente del Consiglio in pectore nel corso della riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, conclusa dopo due ore e mezzo, nella sede del partito a Roma, in via della Scrofa. Presenti, tra gli altri, Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti e i capigruppo parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.

Una riunione servita alla maggioranza uscita dalle elezioni del 25 settembre "per capire il quadro", ha invece detto il deputato di FdI, Fabio Rampelli. Una riunione ufficialmente senza polemiche, ma comunque alle prese con le "grandi manovre" tra gli alleati. Interno, Infrastrutture, Giustizia, Agricoltura, Affari regionali: sarebbero i ministeri che compongono il pacchetto di “desiderata” della Lega.

“Non date retta ai retroscena della stampa sui rapporti con gli alleati. Io sto dialogando con tutti, alla fine troveremo la soluzione”, ha detto, secondo indiscrezioni di partecipanti all'incontro, Giorgia Meloni durante la riunione. Meloni avrebbe invitato i suoi a non tener conto delle ricostruzioni giornalistiche sui rapporti con Matteo Salvini e Antonio Tajani perché l'interlocuzione e il confronto è continuo e positivo. “Io sento tutti”, avrebbe detto la leader di via della Scrofa, respingendo inoltre l'etichetta di draghiana.

Sarà un governo politico

"Intendiamo mettere in piedi il Consiglio dei ministri più autorevole e di alto profilo possibile. Questo significa che non sarà composto per risolvere beghe interne di partito o proponendo qualsiasi nome o per rendite di posizione. Si parte dalla competenza e se quella migliore dovesse essere trovata al di fuori degli eletti, a partire da FdI, questo non sarà certo un limite. E questo non cambia la natura fortemente politica del governo perché i governi sono politici quando hanno un mandato popolare, un programma definito, una visione chiara e una guida politica".

"Se il Presidente della Repubblica ci conferirà il mandato il nostro sarà un Governo politico, forte e coeso, con un programma chiaro, un mandato popolare e un presidente politico. E che, come chiesto dai cittadini, porterà avanti politiche in discontinuità rispetto a quelle messe in piedi in questi anni dagli esecutivi a trazione Pd".

Sul Pnrr evidenti ritardi

"Ereditiamo una situazione difficile: i ritardi del Pnrr sono evidenti e difficili da recuperare e siamo consapevoli che sarà una mancanza che non dipende da noi ma che a noi verrà attribuita anche da chi l'ha determinata". "Ci troviamo di fronte alla fase forse più difficile della storia della Repubblica italiana: siamo nel mezzo di un conflitto, i cui contorni sembrano irrigidirsi ancora di più; restano incognite sul tema della pandemia; viviamo una crisi economica e energetica che sembra destinata a provocare un effetto domino sui prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari. Siamo esposti sul fronte dell'approvvigionamento energetico e in Europa è in atto un confronto senza sconti. Siamo in contatto con il Governo uscente per favorire una transizione ordinata. Abbiamo margini di tempo stringenti ma noi siamo pronti. E abbiamo le competenze e le capacità".

"Non sarò al Consiglio europeo, rischia il fallimento"

“Difficile, molto difficile che Giorgia Meloni vada a Bruxelles da presidente del Consiglio per il Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre incentrato sulla crisi energetica”. Lo avrebbe spiegato lei all'esecutivo di FdI. Secondo quanto riferito da chi era presente, Meloni avrebbe ragionato sui tempi troppo stretti per arrivare a quella data già in carica. Se anche dovesse ricevere l'incarico dal Quirinale è quasi impossibile che prima di Bruxelles riesca a ricevere la fiducia dal Parlamento. Quindi, il ragionamento di Meloni, a cosa serve forzare mani e tempi per un Consiglio europeo in cui si rischia di non portare a casa poco o peggio ancora un fallimento.