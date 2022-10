Mercati incerti, occhio a gas e petrolio

Le Borse europee tentano una timida una ripresa dopo lo stop di ieri. In apertura Piazza Affari avanza dello 0,46% per poi ritracciare intorno allo 0,30%. In linea Francoforte e Parigi, poco peggio Londra.



In giornata sono attesi alcuni dati macroeconomici di rilievo: il primo è il brusco stop degli ordini delle fabbriche in Germania ad agosto, scesi del 2,4% rispetto alla crescita dell'1,9% registrata a luglio. Gli analisti stimavano un calo molto inferiore, dello 0,7%.



Per quanto riguarda l'Italia dopo l'avvertimento di Moody's che ha minacciato un taglio del rating del nostro debito se non verranno attuate riforme, il decennale è salito al 4,48%, lo spread è a 243 punti base. Crescono i rendimenti anche degli altri titoli di stato continentali.



Attenzione alta sempre sulle materie prime, nella giornata del vertice di Praga, che potrebbe dare qualche indicazione sul tetto al prezzo del Gas.

Dopo l'annuncio del taglio di due milioni di barili giorno per sostenere i prezzi da parte dell'Opec allargata, il greggio europeo, il Brent è salito a 93,4 dollari barile. Il taglio è il più ampio da inizio pandemia ed è stato fortemente criticato dal Presidente degli Stati uniti che ha parlato di scelta miope.