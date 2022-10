Messico: almeno due morti dopo il passaggio dell'uragano Roslyn

La tempesta tropicale Roslyn, che ha raggiunto il Messico nordoccidentale come uragano di categoria 3, ha ucciso almeno due persone, danneggiato case e distrutto strade.

L'uragano Roslyn ha raggiunto la costa occidentale del Messico, colpendo in un primo momento - come rilevato dal National Hurricane Center (NHC) - i dintorni di Santa Cruz (Stato di Nayarit), dove vivono 1.200 persone e dopo essere stato declassato a tempesta ha investito la città di Durango, nella parte centro-settentrionale del paese. L'uragano dovrebbe "indebolirsi rapidamente" mentre avanza nel nord montuoso del Messico, ha spiegato ancora il National Hurricane Center, prima di "svanire nella notte o questa mattina".

Stati di Nayarit e Jalisco, i più colpiti

Danni, inondazioni, caduta di alberi e smottamenti sono stati segnalati dalle autorità di protezione civile degli stati di Nayarit e Jalisco (ovest), i più colpiti dall'uragano. Ingenti i danni provocati da Roslyn a Puerto Vallarta (Stato di Jalisco), che conta circa 220.000 abitanti. "È stato un po' spaventoso. L'acqua ha iniziato a entrare in casa nostra, abbiamo dovuto portare fuori i nostri bambini e portarli in alto. Siamo stati sotto la pioggia per circa tre ore, la mia casa è stata distrutta", ha raccontato uno degli abitanti della località balneare. A Sayulita, a Nayarit, un ruscello ha rotto gli argini seppellendo alcune abitazioni.

Più di mille residenti delle zone a rischio hanno lasciato le proprie abitazioni per raggiungere i rifugi o le abitazioni dei parenti, mentre le attività commerciali sono state sospese.

I cicloni tropicali colpiscono il Messico ogni anno sulle sue coste del Pacifico e dell'Atlantico, di solito tra maggio e novembre. A fine maggio, Agatha, la prima tempesta della stagione nel Pacifico, ha colpito le coste dello stato di Oaxaca (sud), dove forti piogge nelle città di montagna hanno ucciso 11 persone. Nell'ottobre 1997, la Paulina al 4° rango ha devastato la costa meridionale del Pacifico del Messico, uccidendo più di 200 persone.