Meta, più che dimezzati gli utili trimestrali: Zuckerberg annuncia "cambiamenti significativi"

Per rafforzare l'efficienza del gruppo, "in un contesto economico difficile" sono necessari "cambiamenti significativi", ha detto Zuckerberg. Il gigante dei social network, che deve far fronte a numeri di utenti stagnanti e a tagli ai budget pubblicitari, ha reso noto anche che le entrate sono scese a 27,7 miliardi di dollari dai 29 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Nel settembre scorso, Mark Zuckerberg ha presentato un piano di riorganizzazione dei team della società e, per la prima volta in assoluto, ha annunciato il taglio dei posti di lavoro.

Nel corso di una comunicazione ai dipendenti, riportata da Bloomberg, l'amministratore delegato aveva parlato di blocco delle assunzioni e di ristrutturazione - con probabili accorpamenti - di alcuni team, per ridurre le spese e riallineare le priorità. Così, ha detto, Meta (la società che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp) “sarà probabilmente più piccola nel 2023”, aveva dichiarato. Non è dato di sapere se tagli e ridimensionamenti riguardino anche dipendenti al di fuori degli Stati Uniti.

Zuckerberg aveva aggiunto anche che l'azienda ridurrà i budget per la maggior parte dei team, anche quelli nei settori in crescita, in linea con quanto detto già nel mese di luglio, quando aveva ribadito che Meta avrebbe "ridotto in modo costante la crescita del personale" e riassegnato le risorse. Le priorità restano Reels (la risposta di Meta a TikTok) e il Metaverso, la sua “creatura” più coccolata, su cui punta tutte le carte per il futuro e che stenta a convincere gli analisti economici.