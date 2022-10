"Mi stai a cuore", le misure di primo soccorso possono essere studiate a scuola

“In Italia ogni anno ci sono circa 60mila vittime di arresto cardiaco improvviso e in Europa oltre 400mila - ricorda Silvia Scelsi, presidente dell’Italian resuscitation council (Irc), la società scientifica italiana per la rianimazione cardiopolmonare -. Queste morti potrebbero essere evitate se si intervenisse nei primi 5-10 minuti. Per ogni minuto che passa si perde il dieci per cento di possibilità di recuperare il battito cardiaco”. Se prima dell’arrivo dell’ambulanza si praticano immediatamente le manovre di rianimazione “le possibilità di sopravvivenza raddoppiano o triplicano” sottolinea Scelsi.

Con la legge 116 del 2021 tutti, anche chi non ha seguito un corso preparatorio, sono autorizzati a praticare le manovre di rianimazione e a usare un defibrillatore ma solo dietro le istruzioni dell’operatore del 112 o del 118 durante la chiamata al sistema di emergenza-urgenza, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Il ministero dell’Istruzione ha stanziato oltre otto milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di questi strumenti nelle scuole. Ma non è ancora stata fatta una ricognizione nazionale del totale dei dispositivi già presenti all’interno dei locali scolastici. L’istituto interessato a proporre ad alunni e insegnanti corsi di rianimazione cardiorespiratoria “può contattare il servizio di emergenza territoriale 118/112, o anche l’ospedale più vicino, che metterà a disposizione degli esperti per la formazione”. In alternativa, “ci si può rivolgere direttamente agli enti formatori come la Croce rossa e alcune società scientifiche, tra queste l’Irc, oppure si può chiedere aiuto all’ufficio scolastico territoriale” suggerisce la presidente dell’Irc, che sul proprio sito web fornisce un kit didattico sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e per la disostruzione che permette ai docenti di avvicinare i ragazzi a questa tematica. La campagna nasce nell'ambito dell'attuazione della legge 116 del 2021, approvata dal Parlamento per favorire la progressiva diffusione dei DAE, a partire dalla loro installazione nei luoghi pubblici, e la conoscenza delle manovre di primo soccorso, comprese quelle di disostruzione.