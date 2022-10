Migranti, 2 sbarchi a Lampedusa. Approdati nella notte altri 126 profughi

Nella notte altri due sbarchi. Sono approdati altri 126 migranti tutti provenienti dalle regioni subsahariane. Erano a bordo di due diverse imbarcazioni. A recuperarli sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. I naufraghi sono stati condotti presso l'hotspot dell'isola, dove le presenze sono salite a 1.089 a fronte di una capienza massima di 350 posti.

Entro oggi 110 migranti verranno trasferiti, con un traghetto di linea, dall'hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle. Lo prevede una disposizione della Prefettura di Agrigento.

A Lampedusa abitanti sotto choc per la “strage degli innocenti.” Non hanno dato ancora nessun esito le ricerche, condotte dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, della neonata di due settimane finita in mare ieri pomeriggio quando il barchino, sul quale viaggiava con i genitori, si è ribaltato nelle acque antistanti l'isolotto di Lampione. Ad essere tratti in salvo, dai militari delle Fiamme gialle, sono stati 39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali. La piccina è scomparsa invece fra i flutti, mentre il barchino di 6 metri affondava, e ormai non c'è più nessuna speranza di ritrovarla in vita. Lampedusa - che ha assistito inerme a due tragedie in poco più di 24 ore, il sindaco Filippo Mannino ha parlato di "strage degli innocenti" - è ancora sotto choc. "Siamo disarmarti, delusi, tristi, arrabbiati" - ha detto, ieri sera, don Carmelo Rizzo, parroco dell'isola da un anno e un mese.

Ci sono anche una giovane incinta al sesto mese e una donna con una neuropatia periferica, che cammina appoggiandosi a una stampella per la gamba destra, fra i migranti giunti a Lampedusa. Le donne, portate al Poliambulatorio per essere sottoposte a controlli sanitari, erano sul barchino di 5 metri, assieme ad altre 28 persone. I 30 migranti, sbarcati durante la notte, hanno dichiarato di essere originari di Guinea, Senegal, Costa d'Avorio e Mali e d'essersi messi in viaggio alle ore 19 del giorno 21, salpando da Mahdia.