Migranti, Guardia costiera soccorre nella notte 52 persone al largo di Noto

52 migranti questa notte sono stati tratti in salvo durante una complessa operazione di soccorso - a causa delle condizioni meteo marine di estrema difficoltà - dalla Guardia Costiera italiana. A bordo della motovedetta Cp 322 stanno per attraccare al porto di Pozzallo, in Sicilia. Tra loro ci sarebbero 6 donne e 4 minori. Al momento non è dato sapere se si tratta del numero complessivo di migranti messi in salvo da una imbarcazione in grave difficoltà o se sia un numero parziale.

Nell'area dell'intervento, a 18 miglia a est del golfo di Noto oltre a due mercantili - la De Xin Hai, cargo battente bandiera cinese e la Ellen Essberger petroliera con bandiera di Madeira - che hanno fatto da ridosso per agevolare il soccorso, era impegnata anche la Rio Arlanza, pattugliatore della Guardia civil spagnola in servizio per Frontex.

Anche la Rio Arlanza ha lasciato l'area di intervento e sta facendo rotta in direzione di Siracusa. Non si sa al momento se abbia o meno migranti a bordo.